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Калининградец на первенстве России по лёгкой атлетике побил рекорды, державшиеся почти полвека

Александр Микрюков завоевал серебряные медали на двух беговых дистанциях.

Источник: Клопс.ru

Калининградец Александр Микрюков занял второе место на первенстве России в беге на 3 000 м и 1 500 м. Состязания с участием сильнейших юниоров страны проходили в Челябинске, сообщили в региональном министерстве спорта.

В забеге на 3 км наш земляк рванул со старта и практически всё время лидировал, лишь на финише он позволил Ярославу Старикову из Свердловской области обойти себя. Победитель пробежал за 8 минут и 23 секунды, время Александра — 8 минут и 27 секунд. Этот показатель не только рекордный для молодого спортсмена, но и для всей области.

Высшее достижение держалось с Олимпийского 1980-го. Тогда Эдуард Лебедев бегал на одну секунду медленнее. Микрюков обновил рекорды сразу в трёх возрастных категориях: до 18, до 20 и до 23 лет.

В заключительный день соревнований Микрюков как под копирку пробежал 1 500 метров. Вновь атлет вырвался в лидеры и вновь уступил на последних метрах дистанции. От победителя, Никиты Сисюка из Удмуртии, воспитанника тренерского тандема Елизаветы Ардаковой и Павла Микрюкова отделили всего 0,59 секунды. Второе подряд серебро, да ещё с очередным областным рекордом. В беге на 1 500 метров Эдуард Лебедев удерживал рекорд с 1981 года.

В 2025 году стайер из Зеленоградска также был вторым на первенстве страны.