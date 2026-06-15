Калининградец на первенстве России по лёгкой атлетике побил рекорды, державшиеся почти полвека

В забеге на 3 км наш земляк рванул со старта и практически всё время лидировал, лишь на финише он позволил Ярославу Старикову из Свердловской области обойти себя. Победитель пробежал за 8 минут и 23 секунды, время Александра — 8 минут и 27 секунд. Этот показатель не только рекордный для молодого спортсмена, но и для всей области.