Китайский Хайнань стал одним из главных курортов для россиян

Ранее климатолог Алексей Карнаухов допустил серьёзное изменение мировой туристической карты к 2045 году. По его оценке, из-за роста температуры традиционные курорты вблизи экватора, включая Бали, Мальдивы и Таиланд, могут потерять часть туристов. Учёный считает, что комфортный пляжный отдых постепенно будет смещаться севернее. В числе перспективных направлений он назвал российский Дальний Восток, а также отдельные районы Китая и Корейского полуострова. По мнению специалиста, в будущем туристы будут чаще выбирать более прохладные регионы вместо территорий с экстремальной жарой.