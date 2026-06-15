Более 25 тыс. гостей посетили фестиваль «Многоголосие» в Нижнем Новгороде

В День России Нижегородская ярмарка стала местом проведения фестиваля «Многоголосие», нацеленного на продвижение русской культуры, традиций и духа гостеприимства. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.
Мероприятие собрало свыше 25 тысяч гостей. Его организовали ФАДН России, правительство Нижегородской области, региональное отделение движения «Волонтёры Победы» и Дом народного единства.
Центральным моментом праздника стало разворачивание 110‑метрового флага РФ — этот жест стал символом единства граждан. После этого прошло красочное шествие: в нём участвовали представители 89 субъектов страны в национальных костюмах, наглядно показав этнокультурное богатство России.
На кулинарной площадке именитые шеф‑повара делились тонкостями приготовления традиционных блюд — в частности, раскрывали нюансы создания мясной кулебяки и ветлужских пельменей из заварного теста.
Для поклонников народных ремёсел работали мастер‑классы: гости осваивали вязание, плетение, вышивку, хохломскую роспись, батик, золотое шитьё, народную живопись, оригами и изготовление свечей. Молодёжь могла проявить себя в конкурсе граффити — в состязании сошлись как новички, так и опытные мастера стрит‑арта.
По оценке организаторов, фестиваль «Многоголосие» помогает укреплять единство нации, развивать межрегиональные и межнациональные связи, а также открывает гостям многообразие культурного и духовного наследия народов России.
Ранее сообщалось, что группа «Моя Мишель» выступит на фестивале «Золотая хохлома» в Нижнем.