Более 25 тыс. гостей посетили фестиваль «Многоголосие» в Нижнем Новгороде

Для поклонников народных ремёсел работали мастер‑классы: гости осваивали вязание, плетение, вышивку, хохломскую роспись, батик, золотое шитьё, народную живопись, оригами и изготовление свечей. Молодёжь могла проявить себя в конкурсе граффити — в состязании сошлись как новички, так и опытные мастера стрит‑арта.