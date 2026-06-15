Эксперты раскрыли, почему на могиле Светличной 1,5 года не было памятника

Многие поклонники ранее выражали недоумение и даже критиковали родственников за столь долгое отсутствие постоянного надгробия на месте захоронения. Эксперт по изготовлению мемориальных комплексов пояснил, что спешить в таких вопросах не принято, поскольку грунту необходимо естественным образом осесть в течение года или полутора лет. Установка тяжелого монумента сразу после похорон создает высокий риск перекоса конструкции или проседания основания. С момента похорон Светланы Светличной прошло более полутора лет, поэтому сроки появления памятника полностью соответствуют общепринятым стандартам мемориального дела.