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Эксперты раскрыли, почему на могиле Светличной 1,5 года не было памятника

Эксперт сообщил, что установка памятника на могилу Светланы Светличной сразу после похорон мог привести к перекосу конструкции.

Источник: Аргументы и факты

На Аллее актеров Троекуровского кладбища в начале июня установили строгий гранитный памятник советской кинозвезде Светлане Светличной. Об особенностях выбора монумента и причинах длительного ожидания рассказал ученик и пресс-секретарь артистки Илья Кротков в беседе с сайтом MK.ru.

Место упокоения знаменитости теперь украшает монумент из черного гранита с белым мраморным крестом и большим портретом актрисы в роскошном меховом манто. Наследники выбрали именно этот снимок из огромного архива, так как он максимально точно отражает сдержанный характер звезды и ее уважение к православным традициям без показной роскоши.

Кротков одним из первых посетил могилу с новым памятником и отметил невероятное впечатление от работы художника. По его словам, мастеру удалось запечатлеть не только внешнюю красоту, но и глубокий внутренний мир актрисы, отразив в ее глазах всю непростую судьбу и безграничную любовь зрителей.

Многие поклонники ранее выражали недоумение и даже критиковали родственников за столь долгое отсутствие постоянного надгробия на месте захоронения. Эксперт по изготовлению мемориальных комплексов пояснил, что спешить в таких вопросах не принято, поскольку грунту необходимо естественным образом осесть в течение года или полутора лет. Установка тяжелого монумента сразу после похорон создает высокий риск перекоса конструкции или проседания основания. С момента похорон Светланы Светличной прошло более полутора лет, поэтому сроки появления памятника полностью соответствуют общепринятым стандартам мемориального дела.

Ранее сообщалось, что Светлана Светличная отдала свои сбережения мошенникам перед смертью.