Клычков поздравил хоккеиста Никишина с победой в Кубке Стэнли

«Хочу поздравить нашего земляка, хоккеиста Александра Никишина, он стал обладателем Кубка Стэнли. Первые шаги в хоккее Александр делал в Орле, до 12 лет тренировался в орловской секции на “Ледовой арене”. Путь в большой хоккей орловский спортсмен начал в КХЛ. Сперва закрепился в основном составе московского “Спартака”, дебютировав в 17 лет, а затем несколько сезонов отыграл за хоккейный клуб СКА в Санкт-Петербурге, где был капитаном и дважды становился лучшим снайпером сезона среди защитников. В 2022 году в составе сборной России стал серебряным призером Олимпийских игр в Пекине, и теперь — защитник “Каролины”, дебютант НХЛ, и уже с главным трофеем заокеанской лиги», — сказал глава области.