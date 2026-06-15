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Клычков поздравил хоккеиста Никишина с победой в Кубке Стэнли

Спортсмен первые шаги в хоккее делал в Орле.

ОРЕЛ, 15 июня. /ТАСС/. Губернатор Орловской области Андрей Клычков поздравил с победой хоккеиста Александра Никишина, ставшего обладателем Кубка Стэнли. Первые шаги в хоккее спортсмен делал в Орле, отметил глава региона в ходе прямого эфира во «ВКонтакте».

Ранее стало известно, что российский защитник Александр Никишин, нападающий Андрей Свечников и вратарь Петр Кочетков завоевали Кубок Стэнли в составе «Каролины». В шестом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) команда на выезде обыграла «Вегас» со счетом 3:0.

«Хочу поздравить нашего земляка, хоккеиста Александра Никишина, он стал обладателем Кубка Стэнли. Первые шаги в хоккее Александр делал в Орле, до 12 лет тренировался в орловской секции на “Ледовой арене”. Путь в большой хоккей орловский спортсмен начал в КХЛ. Сперва закрепился в основном составе московского “Спартака”, дебютировав в 17 лет, а затем несколько сезонов отыграл за хоккейный клуб СКА в Санкт-Петербурге, где был капитаном и дважды становился лучшим снайпером сезона среди защитников. В 2022 году в составе сборной России стал серебряным призером Олимпийских игр в Пекине, и теперь — защитник “Каролины”, дебютант НХЛ, и уже с главным трофеем заокеанской лиги», — сказал глава области.

Клычков добавил, что Никишин — первый орловский хоккеист, ставший обладателем Кубка Стэнли. Глава региона пожелал защитнику новых спортивных побед и крепкого здоровья.