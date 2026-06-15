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wPolsce24: в Польше задержан подозреваемый в убийстве художника Скрепецкого

Польские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве российского художника Семена Скрепецкого, информирует wPolsce24.

Источник: Аргументы и факты

Польские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве российского художника Семена Скрепецкого (настоящее имя — Роберт Кузовков), информирует wPolsce24.

«По неофициальной информации, задержанный мужчина — гражданин Белоруссии», — говорится в сообщении.

Напомним, по данным СМИ, гражданин РФ погиб в ходе стрельбы на улице.

В полиции Люблинского воеводства Польши заявили, что 44-летний россиянин погиб в результате стрельбы, произошедшей на парковке в городе Бяла-Подляска, который находится в 40 километрах от польско-белорусской границы.

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