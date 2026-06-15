Эксперт Смирнова дала советы по выбору качественных макарон

Маркировка «группа А» на упаковках макаронных изделий не всегда гарантирует высокое качество продукта и соответствие заявленным стандартам. Об этом в беседе с «Российской газетой» рассказала руководитель Испытательного центра НИИ хлебопекарной промышленности Светлана Смирнова.
Эксперт рекомендовала в первую очередь обращать внимание на цвет макарон, который у качественного продукта должен быть янтарно-желтым или золотистым. Бледный, сероватый или белый оттенок является верным признаком наличия в составе большого количества дешевой мягкой муки.
При выборе товара в прозрачной упаковке необходимо осмотреть дно пакета на наличие лома и крошки, доля которых не должна превышать 1,2 процента. Также следует изучить информацию о содержании белка, так как у настоящих макарон из твердых сортов этот показатель составляет не менее 10,5 грамма на 100 граммов продукта.
Характер излома отдельной макаронины позволяет быстро определить качество клейковины, поскольку у правильного изделия он должен быть гладким и стекловидным. Мучнистая и рассыпчатая структура на месте разлома свидетельствует о низком качестве сырья и нарушении технологии производства.
Окончательную проверку продукт проходит во время варки, когда настоящие макароны не мутят воду крахмалом, не слипаются в ком и сохраняют форму. При соблюдении времени приготовления, указанного на упаковке, получается идеальная паста аль денте, которая легко удерживает соусы и добавки.
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