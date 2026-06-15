Эксперт Смирнова дала советы по выбору качественных макарон

При выборе товара в прозрачной упаковке необходимо осмотреть дно пакета на наличие лома и крошки, доля которых не должна превышать 1,2 процента. Также следует изучить информацию о содержании белка, так как у настоящих макарон из твердых сортов этот показатель составляет не менее 10,5 грамма на 100 граммов продукта.