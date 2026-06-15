Эксперт Желянина сказала, как распитие алкоголя на пляже влияет на здоровье

В условиях высокой температуры сосуды человека естественным образом расширяются, а спирт многократно усиливает этот эффект, что приводит к резкому снижению артериального давления. Сердце вынуждено работать в ускоренном режиме для обеспечения кровоснабжения тканей, из-за чего даже после одного бокала вина могут возникнуть слабость, учащенное сердцебиение и ощущение нехватки воздуха.