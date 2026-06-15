Эксперт Желянина сказала, как распитие алкоголя на пляже влияет на здоровье

Употребление алкогольных напитков на пляже в жаркую погоду создает критическую нагрузку на сердечно-сосудистую систему и провоцирует сильные отеки. Об этом изданию NEWS.ru рассказала нутрициолог и эксперт по активному долголетию Елена Желянина.
В условиях высокой температуры сосуды человека естественным образом расширяются, а спирт многократно усиливает этот эффект, что приводит к резкому снижению артериального давления. Сердце вынуждено работать в ускоренном режиме для обеспечения кровоснабжения тканей, из-за чего даже после одного бокала вина могут возникнуть слабость, учащенное сердцебиение и ощущение нехватки воздуха.
Дополнительную проблему создает мочегонное действие алкоголя, которое на фоне интенсивного потоотделения заставляет организм экстренно удерживать влагу. Это приводит к повышению проницаемости капилляров и образованию выраженных отеков, особенно если человек употребляет сладкие коктейли с высоким содержанием сахара.
Специалист категорически не рекомендует пить спиртное людям с гипертонией, аритмией, заболеваниями печени и почек, так как их состояние может резко ухудшиться. Для минимизации вреда необходимо соблюдать меру, не употреблять напитки на голодный желудок и компенсировать потерю жидкости достаточным количеством чистой воды.
Ранее врач Елена Бутенко заявила об опасности попыток охладиться пивом в жару.