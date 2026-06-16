Возинья за несколько часов набрал 2,4 млн подписчиков после матча с Испанией

Ранее сообщалось, что в матче Испании и Кабо-Верде зафиксировали необычный рекорд чемпионатов мира. Нападающий испанской сборной Микель Оярсабаль стал первым футболистом в истории турнира, который не коснулся мяча в течение первых 30 минут встречи. Эпизод произошёл в игре группового этапа на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте. Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.