Календарь на 16 июня: праздники, фаза луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей

Энергия Рака располагает к спокойным и монотонным делам, требующим усердия, поэтому весь день лучше действовать постепенно, без резких движений. Также отличным решением будет направить энергию на заботу о семье и домашнем уюте, чтобы провести время в кругу самых близких людей. Рекомендуется заняться любыми делами по дому вроде уборки или готовки, которые принесут умиротворение. День очень хорош и для финансовых операций, пусть и небольших, но приятных трат. Астрологи советуют быть внимательнее при принятии финансовых решений и постараться избегать конфликтов, которые могут возникнуть на почве эмоциональных качелей этого дня.