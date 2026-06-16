Что можно и нельзя делать в день Лукиллиана 16 июня, который называют Ветряник

Православная церковь 16 июня вспоминает святого Лукиллиана. В народе отмечают день Лукиллиана. Но есть еще одно название — день Лукьяна Ветряка, или Ветряник. Так, 16 июня по направлению ветра старались определись, что будет в ближайшем будущем.
Что нельзя делать 16 июня.
Запрещено пересчитывать деньги. Подобное может привести к финансовым сложностям. Не стоит делать дорогостоящие покупки. А еще из-за сильного ветра, который, как правило, был в указанную дату, старались не выходить на улицу. Предки верили, что это может обернуться проблемами и болезнями.
Что можно делать 16 июня.
По традиции, в названный день было принято открывать окна. Вместе с тем 16 июня белье выносили сушить на улицу, чтобы ветер мог быть из него все плохое.
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