Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что можно и нельзя делать в день Лукиллиана 16 июня, который называют Ветряник

Узнали приметы и запреты на 16 июня, когда празднуют день Лукиллиана.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 16 июня вспоминает святого Лукиллиана. В народе отмечают день Лукиллиана. Но есть еще одно название — день Лукьяна Ветряка, или Ветряник. Так, 16 июня по направлению ветра старались определись, что будет в ближайшем будущем.

Что нельзя делать 16 июня.

Запрещено пересчитывать деньги. Подобное может привести к финансовым сложностям. Не стоит делать дорогостоящие покупки. А еще из-за сильного ветра, который, как правило, был в указанную дату, старались не выходить на улицу. Предки верили, что это может обернуться проблемами и болезнями.

Что можно делать 16 июня.

По традиции, в названный день было принято открывать окна. Вместе с тем 16 июня белье выносили сушить на улицу, чтобы ветер мог быть из него все плохое.

Согласно приметам, северо-западный ветер указывает на период затяжных дождей.

Ранее климатолог сказал, каким будет лето в Беларуси из-за погодного явления Эль-Ниньо.

Тем временем мы собрали график отключения горячей воды в Минске в июне 2026: список адресов, даты отключения.

А еще минчане оплачивают парковку, но все равно получают штрафы — вот почему.