Что можно и нельзя делать в день Лукиллиана 16 июня, который называют Ветряник

Запрещено пересчитывать деньги. Подобное может привести к финансовым сложностям. Не стоит делать дорогостоящие покупки. А еще из-за сильного ветра, который, как правило, был в указанную дату, старались не выходить на улицу. Предки верили, что это может обернуться проблемами и болезнями.