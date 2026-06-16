В Черноземье 17 июня ожидается теплая и дождливая погода, до +22°C

В среду, 17 июня, жителей Черноземья ожидает теплая и пасмурная погода. Возможны осадки в виде дождя и порывы ветра до 6 м/с. Температура будет варьироваться от +11°C до +22°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».