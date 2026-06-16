Что можно и нельзя делать в Лукьянов день 16 июня 2026 года

Идти против ветра. Особенно если дует восточный или северный ветер. Идти напролом против потоков — к препятствиям, болезням и неудачам. В такую погоду лучше вообще без нужды не выходить на улицу. Начинать стройку или крупные проекты. Нельзя копать землю под фундамент, начинать ремонт или сложные дела, связанные с землёй (кроме посадок). «Гневить духов» земли в день ветра — к провалу. Пересчитывать деньги на улице и носить крупные суммы. Доставать кошелёк на ветру, пересчитывать купюры или хвастаться доходами — к финансовому краху. Ветер «сдует» благосостояние. Крупные покупки тоже нежелательны — вещь быстро сломается. Рассказывать о планах и снах. Секреты, мечты и утренние сновидения держите при себе. Ветер — сплетник: разнесёт ваши тайны по свету. Кошмар может сбыться, а хороший сон — не исполниться. Ругаться, сквернословить и думать о плохом. В Лукьянов день слово материально. Пускать слова на ветер (особенно злые) — призывать беду. Негативные мысли могут воплотиться в жизнь молниеносно. Словесный садизм: 10 фраз, которые нельзя говорить даже в шуткуПроходить мимо дворника. Категорически нельзя игнорировать человека с метлой, не пожелав ему здоровья. Нарушителя ждут мелкие, но досадные неприятности. Праздно проводить время и объедаться. Помните, что 16 июня — это период Петрова поста (хотя и нестрогого). Чревоугодие, пьянство и лень считаются нарушением духовного равновесия.