Развод по-русски: сможет ли «Холоп 3» побить рекорд первых частей

Пока же за внимание зрителей борется мультфильм «Зверолюция». Он занял пятую строчку рейтинга с кассовыми сборами в 29 млн рублей. В центре сюжета — девочка Зоя, которая, попробовав внеземные ягоды, начинает обретать животные повадки, а ее питомцы, напротив, очеловечиваются. Героям предстоит объединиться, чтобы остановить аномальные превращения и спасти мир. Еще один громкий проект в топе отечественного бокс-офиса — «Дени и Мэни в кино!». На экране известный по вирусным роликам в соцсетях дуэт лабрадора и сфинкса. Картина заработала еще 25 млн рублей. По сюжету Дени получает большой рекламный контракт, из-за чего вынужден расстаться с котом Мэни и переехать к агенту Андрею (Степан Девонин). Ему предстоит сделать выбор между славой и дружбой и помочь своему новому знакомому наладить личную жизнь.