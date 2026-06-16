Развод по-русски: сможет ли «Холоп 3» побить рекорд первых частей

В минувшие выходные посещаемость кинотеатров в стране, по данным ЕАИС, выросла до 1,6 млн человек. Свое дело сделали громкие релизы. В прокат вышла третья часть комедии Клима Шипенко «Холоп» и возглавила бокс-офис, заработав за уикенд 261 млн рублей. На вторую строчку спустился байопик «Майкл». Он записал на свой счет еще 232 млн рублей, а его общие сборы превысили уже миллиард. В топе по-прежнему нашумевшие хорроры «Закулисье реальности» и «Обсессия», снятые молодыми режиссерами-ютуберами. «Известия» — об итогах выходных в кино.
«Холоп» снова берется за перевоспитание мажоров.
Приключенческая комедия о перевоспитании «Холоп 3» — продолжение популярной франшизы режиссера Клима Шипенко — по итогам дебютного уикенда в российских кинотеатрах заняла лидирующую строчку бокс-офиса. По данным ЕАИС, за выходные она заработала 261 млн рублей. Это, впрочем, меньше, чем у предыдущих частей.
Первый фильм 2019 года на старте принес 306 млн рублей, а в итоге заработал 3 млрд, став самой кассовой комедией в российском прокате (позже этот рекорд побил «Чебурашка»). Вторая серия вышла на экраны 1 января 2024 года и только за длинные новогодние праздники заработала больше 2 млрд. Ее общие сборы составили 3,8 млрд. У картины «Холоп 3» есть шанс повторить успех, считает президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова.
Фото: Телеканал «Россия 1».
— Первая и вторая части выходили в новогоднюю битву, что оказало большое влияние на потенциал сборов. Новая серия появилась в менее активный период — летом зрители разъезжаются в отпуска и предпочитают проводить время на природе. Однако сильный бренд и отсутствие большой конкуренции позволят картине работать в долгую и осваивать кассу несколько месяцев, что даст возможность выступить наравне с первыми частями, — заявила эксперт.
Если в предыдущих сериях психолог с экспериментальным методом терапии имел дело только с одним пациентом — сначала с избалованным мажором Гришей (Милош Бикович), а затем с наглой дочерью чиновницы Катей (Аглая Тарасова), то теперь у него сразу два клиента. Команда специалиста берется за супругов на грани развода Бориса и Елену Вяземских, которых сыграли Павел Прилучный и Кристина Асмус. Семейка терроризирует окружающих постоянными драками и скандалами. Чтобы сделать из сложной парочки людей, их отправят в эпоху Петра I.
Хиты летнего сезона.
Уже третью неделю подряд среди лидеров проката — байопик «Майкл» о жизни короля поп-музыки Майкла Джексона. За уикенд фильм заработал 232 млн рублей, что на 17 млн рублей меньше, чем в предыдущие выходные. Однако показатель по среднему количеству зрителей за сеанс продолжает расти: если в прошлый уикенд насчитывалось 22 человека, то в этот — 25. По данным ЕАИС, в общей сложности за три недели российского кинопроката «Майкл» собрал уже больше миллиарда рублей.
Фото: GK Films.
Вниманием зрителей также пользуется байопик на языке оригинала с субтитрами. За выходные он добавил кассе 4,7 млн рублей, заняв 11-ю строчку в рейтинге. Более того, «Майкл» с субтитрами стал лидером за этот уикенд по среднему количеству зрителей за сеанс: показатель составил рекордные 40 человек.
Научно-фантастический фильм ужасов «Закулисье реальности» от американской студии А24 опустился на третье место. Если в прошлые выходные хоррор собрал 176 млн рублей, то в эти —122,6 млн. По-прежнему в топе другой нашумевший ужастик — «Обсессия». Его сборы составили 40 млн, что, напротив, больше, чем неделей ранее. Оба фильма сняли молодые режиссеры, чей карьерный путь начался с блогов.
Летний сезон в кинотеатрах — период затишья. Впрочем, громкие релизы позитивно отразились на посещаемости. За минувшие выходные в кино сходили 1,6 млн человек.
— В начале лета в прокат вышло сразу несколько громких премьер, которые не оставили зрителей равнодушными и привели большую аудиторию в залы кинотеатров: «Майкл», «Закулисье реальности», а теперь и «Холоп 3». В ближайшие месяцы в прокате появятся еще несколько крупных релизов, которые будут стабильно привлекать аудиторию в кино, — объяснила Ольга Зинякова.
Среди таких картин — продолжение нашумевшей комедии с Юрием Стояновым «На деревню дедушке 2», «Три богатыря. Ни дня без подвига 3», полнометражный фильм «Смешарики сквозь вселенные», спин-офф серии фильмов «Последний богатырь» с Дмитрием Журавлевым и Гариком Харламовым «Последний богатырь. Колобок».
Фото: Телеканал «Россия 1».
Пока же за внимание зрителей борется мультфильм «Зверолюция». Он занял пятую строчку рейтинга с кассовыми сборами в 29 млн рублей. В центре сюжета — девочка Зоя, которая, попробовав внеземные ягоды, начинает обретать животные повадки, а ее питомцы, напротив, очеловечиваются. Героям предстоит объединиться, чтобы остановить аномальные превращения и спасти мир. Еще один громкий проект в топе отечественного бокс-офиса — «Дени и Мэни в кино!». На экране известный по вирусным роликам в соцсетях дуэт лабрадора и сфинкса. Картина заработала еще 25 млн рублей. По сюжету Дени получает большой рекламный контракт, из-за чего вынужден расстаться с котом Мэни и переехать к агенту Андрею (Степан Девонин). Ему предстоит сделать выбор между славой и дружбой и помочь своему новому знакомому наладить личную жизнь.