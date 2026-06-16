Врач Гальперин назвал причины появления туннельного синдрома

Синдром запястного канала, называемый в СМИ «туннельный синдром», проявляется в виде онемения пальцев кисти. Недуг развивается из-за длительной работы за компьютером и постоянного использования смартфона, сообщил радио Sputnik врач Семен Гальперин.
Он подчеркнул, что основным методом предотвращения заболевания является строгая гигиена труда и выполнение специальной лечебной физкультуры. Эти меры помогают снизить напряжение в мышцах кисти, которые передавливают нерв и приводят к его поражению.
В более сложных случаях медики применяют временные методики, такие как инъекции лечебных препаратов непосредственно в туннель, где проходит нерв. Однако подобные блокады не устраняют первопричину проблемы и служат лишь для кратковременного облегчения состояния пациента.
При самых тяжелых формах заболевания назначается специфическое хирургическое вмешательство для освобождения нерва от сдавливающих его соединительных или мышечных тканей. Операция позволяет восстановить нормальную функцию конечности, но требует длительного восстановительного периода.
Эксперт напомнил, что корень проблемы кроется в неправильных движениях и чрезмерной нагрузке на кисть, поэтому важно вовремя выявить тревожные симптомы. Своевременная корректировка рабочих привычек остается самым эффективным способом предупредить развитие туннельного синдрома без обращения к хирургам.
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