Умер создатель синтезатора «Поливокс» Владимир Кузьмин

В начале 1980-х годов Кузьмин возглавил создание синтезатора «Поливокс», ставшего самым известным советским аналоговым синтезатором. Синтезатор выпускался до 1991 года и получил широкое международное признание. Инструмент использовали зарубежные музыканты и группы, в том числе Franz Ferdinand и Rammstein. Помимо «Поливокса», Кузьмин участвовал в разработке электроорганов, вокодеров, MIDI-контроллеров и других электронных музыкальных устройств. С 1992 года возглавлял Уральский центр музыкальной технологии и занимался преподавательской деятельностью в области звукорежиссуры и электроакустики.