Умер создатель синтезатора «Поливокс» Владимир Кузьмин

«Мы общаемся с семьей Владимира Михайловича, он ушел из жизни 12 июня 2026 года», — сказал собеседник агентства.
По его словам, причиной смерти Кузьмина стал инсульт. «Владимир Михайлович скончался от третьего по счету инсульта», — сказал собеседник агентства.
Кузьмин родился 13 октября 1953 года во Владивостоке. Высшее образование получил в Свердловском горном институте по специальности «Автоматизация производственных процессов», после чего работал инженером-электронщиком. С 1976 года был сотрудником Уральского завода «Вектор», где занимался разработкой электромузыкальных инструментов.
В начале 1980-х годов Кузьмин возглавил создание синтезатора «Поливокс», ставшего самым известным советским аналоговым синтезатором. Синтезатор выпускался до 1991 года и получил широкое международное признание. Инструмент использовали зарубежные музыканты и группы, в том числе Franz Ferdinand и Rammstein. Помимо «Поливокса», Кузьмин участвовал в разработке электроорганов, вокодеров, MIDI-контроллеров и других электронных музыкальных устройств. С 1992 года возглавлял Уральский центр музыкальной технологии и занимался преподавательской деятельностью в области звукорежиссуры и электроакустики.