Роспотребнадзор назвал контролируемой ситуацию по острым кишечным инфекциям

Для профилактики заболеваний Роспотребнадзор рекомендует пить только кипяченую или бутилированную воду, тщательно мыть овощи, фрукты, зелень, проводить достаточную термическую обработку мяса, птицы, яиц и рыбы, сырые продукты хранить отдельно от готовых и использовать для них разные ножи и разделочные доски, не покупать продукты в местах несанкционированной торговли, в жилых помещениях регулярно мыть и дезинфицировать поверхности.