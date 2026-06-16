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Роспотребнадзор назвал ситуацию по острым кишечным инфекциям стабильной

Роспотребнадзор: ситуация по кишечным инфекциям стабильная и контролируемая.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Ситуация по острым кишечным инфекциям в РФ стабильная и контролируемая, заболеваемость на уровне средних многолетних значений, сообщил Роспотребнадзор в своем канале на платформе «Макс».

«В Российской Федерации ситуация по острым кишечным инфекциям (ОКИ) стабильная и контролируемая. Заболеваемость находится на уровне среднемноголетних значений», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что причинами заболеваний чаще всего являются нарушения технологии приготовления блюд, неправильное хранение продуктов, несоблюдение сроков годности и пренебрежение личной гигиеной во время приготовления и употребления пищи.