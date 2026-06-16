Шурыгиной может грозить до шести лет колонии за распространение порнографии

Ранее сообщалось, что бывший парень Шурыгиной Святослав Гусев обратился в полицию с заявлением о краже имущества на несколько миллионов рублей. По его словам, из московской квартиры пропали сейф с 1,1 млн рублей, ноутбук, игровая приставка, сабвуфер и другие вещи. Гусев утверждал, что ключи от квартиры были только у Шурыгиной, однако она в переписке отрицала причастность. Он также заявлял, что связывает случившееся с её возможным употреблением закиси азота, на которую, по его словам, она могла тратить до 400 тысяч рублей в неделю.