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«По-прежнему серьезно больна»: певица Тайлер пришла в себя после комы

Sun узнала о выходе британской певицы Бонни Тайлер из комы.

Источник: Комсомольская правда

74-летняя певица из Британии Бонни Тайлер в мае перенесла экстренную операцию в Португалии. Ее ввели в искусственную кому. Певица к 15 июня пришла в сознание и почувствовала себя лучше. О состоянии Бонни Тайлер пишет газета The Sun.

По имеющимся сведениям, певица перенесла инфекцию, вызвавшую перфорацию кишечника. Из-за распространения вируса артистку экстренно ввели в кому. Сейчас она находится в отделении интенсивной терапии.

«Бонни больше не в коме, но по-прежнему серьезно больна. Хотя ее состояние улучшается, процесс выздоровления идет медленно», — рассказал газете представитель Бонни Тайлер.

Рок-певицу госпитализировали 7 мая. Ее прооперировали в португальском городе Фару. Бонни Тайлер стала известна в конце 1970-х. В 2013 году она представляла Великобританию на конкурсе «Евровидение».