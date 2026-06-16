«По-прежнему серьезно больна»: певица Тайлер пришла в себя после комы

74-летняя певица из Британии Бонни Тайлер в мае перенесла экстренную операцию в Португалии. Ее ввели в искусственную кому. Певица к 15 июня пришла в сознание и почувствовала себя лучше. О состоянии Бонни Тайлер пишет газета The Sun.