Эстафета «Вечерней Москвы» как спортивный вызов

16 июня легендарной легкоатлетической эстафете на призы газеты «Вечерняя Москва» исполнилось 99 лет: решение о ее проведении приняли 16 июня 1927 года.
Эстафета жила, прерывалась, возрождалась, но точно известно, что инициатором ее стал сотрудник «Вечерки» Герман Колодный. Он же на свои деньги купил и приз для победителя — красивый ларец. Мероприятие с годами стало культовым, хотя «Вечерняя Москва», увы, от организации соревнований отошла. О том, как происходила эстафета, «ВМ» рассказал участник забегов на приз «Вечерней Москвы» с 1987 по 1990 год Алексей Иванов.
— В Физтехе много академиков, а олимпиец — один, Владимир Васильевич Поляков. К нему я и попал, когда стал заниматься легкой атлетикой. Тренировки на стадионе «Юных пионеров», сборы, соревнования…. Но к эстафете по Садовому кольцу мы готовились особо, ведь тут из отдельных спортсменов рождалась команда.
Эстафету обычно проводили в мае. В команде нашей были перворазрядники, кандидаты в мастера и даже мастер спорта международного класса, член молодежной сборной Союза Юрий Плешко. А лично для меня эстафета была вызовом. В те годы на Садовом кольце минимальный этап — 300 метров. Для спринтера с «коронкой» в 100 метров это почти марафон, который надо бежать в максимальном темпе. На финише ноги становились ватными. Но поблажек себе я не давал.
Перебирая фотографии, я удивляюсь счастью, которое исходит от наших лиц, несмотря на усталость. Спасибо «Вечерней Москве» за прекрасные традиции, чудесные забеги, за наши улыбки и счастливые глаза.
СПРАВКА.
В 2025 году эстафета по Садовому кольцу вернулась в спортивный календарь столицы после долгого перерыва. Она была организована Беговым сообществом при поддержке правительства Москвы и Департамента спорта. Самое известное изображение соревнования сделал А. Дейнека — его «Эстафета» стала символом «большого стиля» сталинских времен.