Эстафета «Вечерней Москвы» как спортивный вызов

Эстафету обычно проводили в мае. В команде нашей были перворазрядники, кандидаты в мастера и даже мастер спорта международного класса, член молодежной сборной Союза Юрий Плешко. А лично для меня эстафета была вызовом. В те годы на Садовом кольце минимальный этап — 300 метров. Для спринтера с «коронкой» в 100 метров это почти марафон, который надо бежать в максимальном темпе. На финише ноги становились ватными. Но поблажек себе я не давал.