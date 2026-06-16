Врач Симаков назвал продукты, которые не стоит есть на завтрак

Универсального списка запрещенных для завтрака продуктов не существует, так как реакция на пищу зависит исключительно от индивидуальных особенностей организма конкретного человека. Об этом «Газете.Ru» рассказал нейрогастроэнтеролог Андрей Симаков.
Эксперт подчеркнул, что дело не во вреде определенной еды, а в ее переносимости, поэтому ориентироваться следует на собственные ощущения, а не на популярные интернет-страшилки. Например, кофе может быть безопасным напитком для одного человека и вызывать изжогу или дрожь у другого из-за особенностей метаболизма.
Врач посоветовал воспринимать утренний прием пищи как полноценный рацион, включающий длинные углеводы, белок, немного жиров и овощи. Такой сбалансированный завтрак из каши, яиц, творога или цельнозернового хлеба обеспечивает длительное насыщение и предотвращает резкое чувство голода через час.
Проблемы с самочувствием чаще возникают не из-за конкретных продуктов, а из-за дисбаланса в составе блюда, например при употреблении только сладкой выпечки или хлопьев с сахаром. Это приводит к быстрому скачку энергии и последующей сонливости, раздражительности и желанию снова перекусить.
Если после еды регулярно появляются тяжесть, вздутие или слабость, необходимо пересмотреть рацион, сократив количество сахара и добавив белковые компоненты. При сохранении негативных симптомов стоит обратиться к врачу, так как они могут свидетельствовать о рефлюксе, синдроме раздраженного кишечника или других функциональных расстройствах.
Ранее гастроэнтеролог Марина Студеникина раскрыла опасность употребления кофе натощак.