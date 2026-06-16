Врач Симаков назвал продукты, которые не стоит есть на завтрак

Эксперт подчеркнул, что дело не во вреде определенной еды, а в ее переносимости, поэтому ориентироваться следует на собственные ощущения, а не на популярные интернет-страшилки. Например, кофе может быть безопасным напитком для одного человека и вызывать изжогу или дрожь у другого из-за особенностей метаболизма.