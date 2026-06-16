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Роспотребнадзор назвал основные меры профилактики кишечных инфекций

Роспотребнадзор напомнил о необходимости мыть фрукты и овощи.

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Основными мерами профилактики кишечных инфекций являются мытье рук, овощей и фруктов, термическая обработка мяса, дезинфекция поверхностей, сообщил Роспотребнадзор в своем канале на платформе «Макс».

«Роспотребнадзор напоминает о необходимости соблюдать меры профилактики острых кишечных инфекций: пить только кипяченую или бутилированную воду; тщательно мыть овощи, фрукты, зелень; проводить достаточную термическую обработку мяса, птицы, яиц и рыбы», — говорится в сообщении.

Кроме того, сырые продукты следует хранить отдельно от готовых и использовать для них разные ножи и разделочные доски. Не стоит покупать продукты в местах несанкционированной торговли. А в жилых помещениях требуется регулярно мыть и дезинфицировать поверхности.

Очень важно следить за собственной гигиеной и регулярно мыть руки, а также приучать детей к этой привычке.

«При появлении первых симптомов острой кишечной инфекции — не занимайтесь самолечением, а немедленно обращайтесь к врачу!» — подытожили в Роспотребнадзоре.