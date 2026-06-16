Роспотребнадзор назвал основные меры профилактики кишечных инфекций

Кроме того, сырые продукты следует хранить отдельно от готовых и использовать для них разные ножи и разделочные доски. Не стоит покупать продукты в местах несанкционированной торговли. А в жилых помещениях требуется регулярно мыть и дезинфицировать поверхности.