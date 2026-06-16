Роспотребнадзор назвал основные меры профилактики кишечных инфекций

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Основными мерами профилактики кишечных инфекций являются мытье рук, овощей и фруктов, термическая обработка мяса, дезинфекция поверхностей, сообщил Роспотребнадзор в своем канале на платформе «Макс».
«Роспотребнадзор напоминает о необходимости соблюдать меры профилактики острых кишечных инфекций: пить только кипяченую или бутилированную воду; тщательно мыть овощи, фрукты, зелень; проводить достаточную термическую обработку мяса, птицы, яиц и рыбы», — говорится в сообщении.
Кроме того, сырые продукты следует хранить отдельно от готовых и использовать для них разные ножи и разделочные доски. Не стоит покупать продукты в местах несанкционированной торговли. А в жилых помещениях требуется регулярно мыть и дезинфицировать поверхности.
Очень важно следить за собственной гигиеной и регулярно мыть руки, а также приучать детей к этой привычке.
«При появлении первых симптомов острой кишечной инфекции — не занимайтесь самолечением, а немедленно обращайтесь к врачу!» — подытожили в Роспотребнадзоре.