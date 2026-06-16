Сети волонтеров спасают воинов

Когда началась специальная военная операция, Юлия Мулюкина следила за происходящим на Донбассе и думала, как можно помочь военнослужащим. Однажды ей попалась заметка в газете, что можно плести маскировочные сети, и она решила присоединиться к волонтерам. В апреле 2023 года она с единомышленниками стала изготавливать «плетенки», а также специализированные антидроновые одеяла. Юлия отмечает, что поначалу сменили много помещений, обитали там, где позволяли разместиться безвозмездно.