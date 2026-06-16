Сети волонтеров спасают воинов

Уже три года в Зеленограде работает сообщество «ЗЕЛМАСКИРОВКА». Волонтеры плетут маскировочные сети для бойцов на передовой. Корреспондент «Вечерней Москвы» выяснил подробности.
Когда началась специальная военная операция, Юлия Мулюкина следила за происходящим на Донбассе и думала, как можно помочь военнослужащим. Однажды ей попалась заметка в газете, что можно плести маскировочные сети, и она решила присоединиться к волонтерам. В апреле 2023 года она с единомышленниками стала изготавливать «плетенки», а также специализированные антидроновые одеяла. Юлия отмечает, что поначалу сменили много помещений, обитали там, где позволяли разместиться безвозмездно.
— Сейчас нас приютил настоятель храма в честь святого великомученика Георгия Победоносца Михаил Ильин. Теперь мы работаем на территории храма в несколько смен. В общей сложности приходят помогать около 300 человек. Можем трудиться до поздней ночи, а в шесть утра уже приходят новые волонтеры, — рассказывает Юлия Мулюкина.
Их производительность впечатляет: ежемесячно женщины изготавливают более 100 сетей размером 6 на 3 метра. А более чем за три года волонтеры «ЗЕЛМАСКИРОВКИ» изготовили и передали в воинские подразделения больше 4000 сетей. Их общая площадь составляет 74 000 квадратных метров.
Многие члены сообщества не только приходят плести сети, но и сами доставляют гуманитарную помощь на фронт. Например, у Марины Сауниной сын служит танкистом, и она отвозит помощь в его подразделение. У Виктории Князькиной муж служит командиром штурмовиков, у них шестеро детей, но, несмотря на это, она регулярно сопровождает гуманитарный груз.
— Мы помогаем многим воинским подразделениям, в том числе 1429-му и 1430-му гвардейским мотострелковым полкам, 12-му танковому полку Кантемировской дивизии и многим другим, — продолжает Юлия Мулюкина.
Она отмечает, что за три года работы в воинские подразделения было направлено порядка 100 тонн гуманитарной помощи.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Игорь Витюк, полковник в отставке, ветеран боевых действий:
— «Я укрываю тебя, воин, своей любовью, как маскировочной сетью. Храни тебя Господь!» — такие послания от волонтеров неоднократно приходили моим друзьям, которые находятся на переднем крае. В них столько тепла и заботы!