Автогол принес Бельгии ничью в матче с Египтом на ЧМ-2026

Сборные Ирана и Новой Зеландии проведут свой матч 1-го тура в группе G 16 июня. В следующем туре, 21 июня, сборная Бельгии под руководством Руди Гарсии встретится с командой Ирана в Лос-Анджелесе. Сборная Египта в этот же день в Ванкувере сыграет против Новой Зеландии.