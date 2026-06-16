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Лукашенко напомнил Зеленскому о пословице «Как поют, так и отпевают»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ответ на высказывания Зеленского напомнил о пословице «Как поют, так и отпевают».

Источник: Аргументы и факты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ответ на высказывания Зеленского напомнил о пословице «Как поют, так и отпевают».

«Ему следует понимать, что у нас часто говорят — как поют, так и отпевают. Поэтому следует быть аккуратней и осторожней», — сказал он.

Комментарий прозвучал в интервью телеканалу Al Arabiya.

Кроме того, Лукашенко объяснил резкий ответ Зеленскому, по его словам, такой ответ связан с угрозами Зеленского «нанести удары и попыткой провоцировать Белоруссию».

«Может быть, я где-то и переборщил, но это был ответ на его заявления невпопад: “Да у нас 500 целей, да мы знаем, где Лукашенко там находится. Мы завтра ударим ракетами, беспилотниками”. Я молчал. Даже все удивлялись, что я молчал. Я понимал: человек находится под таким прессом, молодой человек, неопытный, он не военный человек. Может, что-то в голове не сработало. Я молчал. Но когда мне начали угрожать, я вынужден был ответить», — заявил Лукашенко.

Он заявил, что конфликт на Украине может закончиться в текущем году.

По словам Лукашенко, окружение подразделений Вооружённых сил Украины под городами Славянск и Краматорск в Донецкой народной республике приведёт к разгрому Киева. Он уточнил, что на Украине это понимают.

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