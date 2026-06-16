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ФАС попросит отмотать счётчики: в 65 регионах РФ коммунальщики необоснованно накручивали тарифы на воду и тепло

Ведомство выявило несоответствий на 4 млрд рублей.

Источник: Клопс.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила нарушения в формировании тарифов на воду и тепло в 65 регионах РФ из 84. Ведомство проводило проверки совместно с Генпрокуратурой России, сообщили в пресс-службе надзорного органа в понедельник, 15 июня.

Экономически необоснованных средств, включённых в тарифы, накопилось на 4 млрд рублей. ФАС предписала до 1 октября 2026 года перенаправить средства на модернизацию объектов ЖКХ. В ином случае лишние деньги будут исключены из тарифов.

Кроме того, свыше 800 ресурсоснабжающих и управляющих компаний получили госимущество без проведения торгов.

«В результате компании, которые получили госимущество, не осуществляли инвестиции в модернизацию, что могло привести к износу инфраструктуры и к снижению качества поставляемых потребителям услуг ЖКХ», — рассказали в ведомстве.

Все нарушения должны быть устранены до 1 января 2027 года.

В феврале 2026 года Федеральная антимонопольная служба начала проверку информации о повышении тарифов на услуги связи.