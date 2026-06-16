ФАС попросит отмотать счётчики: в 65 регионах РФ коммунальщики необоснованно накручивали тарифы на воду и тепло

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила нарушения в формировании тарифов на воду и тепло в 65 регионах РФ из 84. Ведомство проводило проверки совместно с Генпрокуратурой России, сообщили в пресс-службе надзорного органа в понедельник, 15 июня.