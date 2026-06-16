В Волгограде изъяли в пользу государства три грузовика похитителей нефти

В Красноармейском районе судебные приставы конфисковали в пользу государства три большегруза, которые проходили как вещественные доказательства по уголовному делу о хищении нефтепродуктов. Подробностями дела поделились в ГУ ФССП по Волгоградской области.
Владельцами трех тягачей и трех прицепов-цистерн к ним являлись обвиняемые в этом преступлении — хищении топлива с предприятия. А ущерб от их действий превысил 13 миллионов рублей. В связи с этим суд принял решение об изъятии вещдоков в пользу государства. Это должно поспособствовать предостережению экс-владельцев транспорта от дальнейших правонарушений.
Ранее в Котовском районе в пользу государства у бутлегера конфисковали салон красоты.