В Волгограде изъяли в пользу государства три грузовика похитителей нефти

Владельцами трех тягачей и трех прицепов-цистерн к ним являлись обвиняемые в этом преступлении — хищении топлива с предприятия. А ущерб от их действий превысил 13 миллионов рублей. В связи с этим суд принял решение об изъятии вещдоков в пользу государства. Это должно поспособствовать предостережению экс-владельцев транспорта от дальнейших правонарушений.