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Лукашенко предположил, зачем «евротройка» задает России неприемлемые условия

Страны «Евротройки» — ФРГ, Франция и Британия — предъявляют РФ неприемлемые условия и задирают планку, чтобы затем можно было от нее отступить. Такое мнение в понедельник, 15 июня, высказал белорусский президент Александр Лукашенко.

Страны «Евротройки» — ФРГ, Франция и Британия — предъявляют РФ неприемлемые условия и задирают планку, чтобы затем можно было от нее отступить. Такое мнение в понедельник, 15 июня, высказал белорусский президент Александр Лукашенко.

— Заявление из пяти пунктов, где они предъявляют неприемлемые для Российской Федерации претензии. Классика. Всегда в начале диалога, если они этого хотят (а, видимо, уже к этому склонны европейские страны), на переговорах задаешь самую высокую планку, чтобы потом можно было от этого отступить. Я думаю, это их позиция в начале переговоров, — заявил он в интервью в эфире канала Al Arabiya English, комментируя заявления «Евротройки».

Также глава Белоруссии сказал, что конфликт между Россией и Украиной может закончиться уже в текущем году.

11 июня заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин указал послам Германии, Франции и Великобритании на деструктивную политику их стран, направленную на стимулирование Украины к продолжению войны.

При этом французский посол в Москве Николя де Ривьер заявил, что дискуссия между главами диппредставительств с замглавы российского МИД прошла хорошо.

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