Подозреваемый в поджоге банков в Туле студент признался, почему сделал это

По подозрению в поджоге двух банков в Туле задержан 20-летний студент одного из вузов региона. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по Тульской области. Сообщается, что молодой человек находился под влиянием неизвестных лиц, когда совершил поджоги.