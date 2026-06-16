Умер Владимир Кузьмин, создатель советского синтезатора «Поливокс»

Инженер и создатель советского синтезатора «Поливокс» Владимир Кузьмин ушел из жизни 12 июня. Он скончался на 72-м году жизни. Конструктор умер от инсульта. Так сообщил гендиректор Экспериментальной фабрики электронных музыкальных инструментов Антон Бойков в беседе с ТАСС.
Уточняется, что Владимир Кузьмин ранее перенес два инсульта. Ослабленный организм не смог справиться с третьим ударом. Стоит отметить, что инженер всю жизнь занимался разработкой электромузыкальных инструментов. Его синтезатор «Поливокс» в советское время получил широкое международное признание.
«Владимир Михайлович скончался от третьего по счету инсульта», — оповестил Антон Бойков.
Месяцем ранее из жизни ушел главный конструктор ракетного комплекса «Воевода» Станислав Ус. Ему было 89 лет. Конструктор умер в Днепропетровске. Станислав Ус был одним из главных разработчиков семейства советских тяжелых межконтинентальных баллистических ракет Р-36М.