Умер Владимир Кузьмин, создатель советского синтезатора «Поливокс»

Уточняется, что Владимир Кузьмин ранее перенес два инсульта. Ослабленный организм не смог справиться с третьим ударом. Стоит отметить, что инженер всю жизнь занимался разработкой электромузыкальных инструментов. Его синтезатор «Поливокс» в советское время получил широкое международное признание.