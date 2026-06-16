Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер Владимир Кузьмин, создатель советского синтезатора «Поливокс»

Инженер Владимир Кузьмин скончался от инсульта на 72-м году жизни.

Источник: Комсомольская правда

Инженер и создатель советского синтезатора «Поливокс» Владимир Кузьмин ушел из жизни 12 июня. Он скончался на 72-м году жизни. Конструктор умер от инсульта. Так сообщил гендиректор Экспериментальной фабрики электронных музыкальных инструментов Антон Бойков в беседе с ТАСС.

Уточняется, что Владимир Кузьмин ранее перенес два инсульта. Ослабленный организм не смог справиться с третьим ударом. Стоит отметить, что инженер всю жизнь занимался разработкой электромузыкальных инструментов. Его синтезатор «Поливокс» в советское время получил широкое международное признание.

«Владимир Михайлович скончался от третьего по счету инсульта», — оповестил Антон Бойков.

Месяцем ранее из жизни ушел главный конструктор ракетного комплекса «Воевода» Станислав Ус. Ему было 89 лет. Конструктор умер в Днепропетровске. Станислав Ус был одним из главных разработчиков семейства советских тяжелых межконтинентальных баллистических ракет Р-36М.