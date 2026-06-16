В Роспотребнадзоре назвали регионы с наибольшим потреблением алкоголя

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Наибольшие уровни потребления алкоголя в 2025 году отмечены в Ненецком и Чукотском автономных округах, а также в Еврейской автономной области. Целевой показатель потребления алкоголя в 2025 году не достигнут в 58 регионах России. Это следует из данных Роспотребнадзора, которые изучил ТАСС.
«Выше среднероссийского показателя в 1,5−2 раза потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) зарегистрированы в Республике Коми (12,24), Сахалинской области (12,25), Республике Карелии (12,37), Кировской области (12,61), Чукотском автономном округе (13,33) Еврейской автономной области (14,97), Ненецком автономном округе (19,67)», — говорится в документе.
Целевой показатель потребления алкогольной продукции на душу населения в 2025 году не достигнут в 58 регионах. Розничные продажи алкогольной продукции в целом по стране достигли 61,1 л на душу населения в год, в динамике с 2016 годом продажи алкоголя снизились на 15,1%.