В Роспотребнадзоре назвали регионы с наибольшим потреблением алкоголя

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Наибольшие уровни потребления алкоголя в 2025 году отмечены в Ненецком и Чукотском автономных округах, а также в Еврейской автономной области. Целевой показатель потребления алкоголя в 2025 году не достигнут в 58 регионах России. Это следует из данных Роспотребнадзора, которые изучил ТАСС.