«Как поют, так и отпевают»: Лукашенко объяснил резкий ответ Зеленскому

— Может, я где-то и переборщил, но это был ответ на его слова невпопад: «Да у нас 500 целей, да мы знаем, где Лукашенко там находится. Мы завтра ударим ракетами, дронами». Я молчал. Я понимал, что человек находится под таким прессом, молодой человек, неопытный, он не военный человек. Может, что-то в голове не сработало. Но когда мне стали угрожать, я вынужден был ответить, — заявил он в интервью каналу Al Arabiya English, его слова приводит белорусское госагентство Белта.