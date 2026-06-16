«Как поют, так и отпевают»: Лукашенко объяснил резкий ответ Зеленскому

Белорусский президент Александр Лукашенко объяснил резкий ответ украинскому коллеге Владимиру Зеленскому его угрозами нанести удары и попыткой провоцировать белорусов.
— Может, я где-то и переборщил, но это был ответ на его слова невпопад: «Да у нас 500 целей, да мы знаем, где Лукашенко там находится. Мы завтра ударим ракетами, дронами». Я молчал. Я понимал, что человек находится под таким прессом, молодой человек, неопытный, он не военный человек. Может, что-то в голове не сработало. Но когда мне стали угрожать, я вынужден был ответить, — заявил он в интервью каналу Al Arabiya English, его слова приводит белорусское госагентство Белта.
Если глава Украины обиделся, то он извиняется перед ним за эти слова, добавил Лукашенко.
— Но, с другой стороны, у нас часто говорят: как поют, так и отпевают, — отметил белорусский лидер.
Также он высказался, что страны «Евротройки» — ФРГ, Франция и Британия — предъявляют России неприемлемые условия и задирают планку, чтобы потом можно было от нее отступить.
4 июня советник офиса президента Украины Михаил Подоляк сделал заявления в адрес Белоруссии, утверждая, что Киев располагает возможностями для нанесения ударов по ключевым объектам в республике.