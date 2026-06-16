Создатель синтезатора «Поливокс» Владимир Кузьмин скончался на 72-м году жизни

«С большой неожиданностью и сожалением сообщаем, что 12 июня после третьего инсульта не стало Владимира Михайловича Кузьмина — разработчика и создателя легендарного советского синтезатора “Поливокс”. Сейчас есть тенденция, особенно на вторичном рынке называть любой синтезатор прошлых лет легендарным, однако “Поливокс”, да и сам Кузьмин достойны легендарности по праву», — говорится в сообщении.