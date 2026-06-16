Белорусский президент Александр Лукашенко в понедельник, 15 июня, сообщил, что Ватикан и Израиль в первые дни конфликта на Украине попросили российского президента Владимира Путина отвести войска из Киева и заключить мирное соглашение.
— Определенные стороны — Ватикан и израильские посредники — говорили, что, по их пониманию, президент Украины Владимир Зеленский намерен подписать перемирие, — заявил он в интервью каналу Al Arabiya English, его слова приводит белорусское госагентство Белта.
Но после этого конфликт продолжился, отметил глава Белоруссии. На данный момент ни одна из сторон не добилась своих целей, тем не менее, по его словам, «Россия продвигается вперед».
Также Лукашенко высказался, что страны «Евротройки» — ФРГ, Франция и Британия — предъявляют РФ неприемлемые условия и задирают планку, чтобы потом можно было от нее отступить.
Кроме того, он сказал, что конфликт между Россией и Украиной может закончиться уже в текущем году.
11 июня заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин указал послам Германии, Франции и Великобритании на деструктивную политику их стран, направленную на стимулирование Украины к продолжению войны.