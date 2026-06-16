Telegraph: британец первым в одиночку обогнул Землю тремя разными способами

ЛОНДОН, 16 июня. /ТАСС/. Британец Джеймс Кетчелл стал первым человеком, обогнувшим Землю тремя различными способами — по воздуху, суше и морю. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.
По ее информации, 43-летний Кетчелл 13 июня финишировал в портовом городе Госпорт в графстве Гэмпшир на юге Англии. Из этого же места, расположенного поблизости от города Портсмут, британец отправился в июле 2025 года в одиночную кругосветку. За это время 12-метровая лодка Mindset Кетчелла преодолела 55 тыс. км. Маршрут пролегал через остров Лансароте (Испания), Ресифи (Бразилия), Кейптаун (ЮАР), Хобарт (Тасмания), Ушуаю (Аргентина) и еще раз Кейптаун на обратном пути.
В 2013 году Кетчелл обогнул земной шар на велосипеде, проехав 29 тыс. км, а спустя шесть лет, в 2019 году, сделал то же самое, но уже на винтокрылом летательном аппарате — автожире (или гирокоптере) Magni M16C итальянского производства, максимальная скорость которого составляет 130 км/ч. Тогда британец стартовал с аэродрома в Гэмпшире и через 175 дней возвратился туда же, преодолев около 44 тыс. км. Во время путешествия он пересек Атлантику, Северную Америку, Россию и Европу, вписав свое имя в Книгу рекордов Гиннесса.
На счету Кетчелла и так называемый мировой триатлон. В 2010 году он пересек Атлантический океан на весельной лодке, в следующем году взошел на Эверест, а в 2013-м совершил упомянутое кругосветное путешествие на велосипеде. «После того, как я греб через океан, взбирался на Эверест, ехал на велосипеде, летел и плыл на лодке вокруг света, я не знаю, какое приключение остается для меня на этой планете. Может быть, следующая остановка — Марс», — в шутку обратился путешественник к основателю SpaceX и энтузиасту колонизации Красной планеты Илону Маску.