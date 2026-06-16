Telegraph: британец первым в одиночку обогнул Землю тремя разными способами

На счету Кетчелла и так называемый мировой триатлон. В 2010 году он пересек Атлантический океан на весельной лодке, в следующем году взошел на Эверест, а в 2013-м совершил упомянутое кругосветное путешествие на велосипеде. «После того, как я греб через океан, взбирался на Эверест, ехал на велосипеде, летел и плыл на лодке вокруг света, я не знаю, какое приключение остается для меня на этой планете. Может быть, следующая остановка — Марс», — в шутку обратился путешественник к основателю SpaceX и энтузиасту колонизации Красной планеты Илону Маску.