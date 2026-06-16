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Дуров осудил Британию за запрет на использование детьми соцсетей: какая цель у Лондона

Дуров заявил об опасности запрета соцсетей для подростков в Британии.

Источник: Комсомольская правда

Предприниматель и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров осудил руководство Британии за решение запретить подросткам пользоваться соцсетями. Он назвал это опасным. Павел Дуров предположил, какие цели в действительности преследует Лондон. Соответствующий пост он опубликовал в Telegram-канале.

Бизнесмен считает, что под предлогом защиты детей Британия может рассчитывать на идентификацию пользователей для возможного преследования за политические публикации. Основатель Telegram подчеркнул, что запрет не решит вопрос раннего доступа несовершеннолетних к гаджетам.

Павел Дуров отметил, что дети в случае ввода запрета найдут обходные пути.

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев также раскритиковал решение Лондона. По его мнению, премьер Британии Кир Стамер преследует цель ужесточить контроль над населением.

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