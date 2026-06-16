16 июня в календаре: день младших братьев, «Apтeкa» и день без оранжевой одежды

Какой сегодня праздник.
День чекушки День младших братьев День свежих овощей День рождения «Артека» День рождения Выставки Достижений Народного Хозяйства Международный день водопада Мусульманский Новый год Всемирный день морской черепахи День отправления в дальнее плавание трёх бумажных корабликов Международный день защиты детей Африки, День африканского ребенка Всемирный день повторного использования Международный день семейных денежных переводов Международный день солидарности с борющимися народами Южной Африки День без оранжевой одежды Международный день домашней прислуги День осведомлённости о лейцинозе Праздник иконы Божией Матери «Одигитрия» Югская Праздник перенесения мощей благоверного царевича Димитрия из Углича в Москву День памяти священномученика Лукиана Бельгийского.
Именины.
Афанасий, Денис, Дмитрий, Лукьян, Михаил, Павел, Юлиан.
Лука Ветряник.
В этот день Православная церковь отмечает день памяти святого Лукиллиана, жившего в Антиохии в 3 веке. В зрелые годы он был языческим жрецом, но к старости обратился к христианству и принял крещение, а затем начал проповедовать и своим красноречием обратил многих язычников к Христу. Однако, по доносу иудеев его схватили, били палками, а затем заключили в темницу. Там Лукиллиан встретил четырех отроков — Клавдия, Ипатия, Павла и Дионисия. Они также отвернулись от язычества и приняли веру в Христа.
Преследователи, желая казнить Лукиллиана и четырех отроков, бросили их в печь. По преданию, Господь сохранил их невредимыми. После этого мучеников отослали в Византию, где святого Лукиллиана распяли на кресте, а отроков обезглавили. Свидетельницей их подвига стала святая дева Павла, которая заботилась об узниках-христианах. После их гибели она продолжала свое служение вере.
На Руси в этот день примечали направление ветра. По поверью, южный ветер обещает быстрый рост яровых хлебов, северо-западный — сырую погоду и болезни, восточный — разного рода инфекции, а северо-восточный — беспрерывные дожди. Если же вихрь медленно поднимается с земли к небу и долго вращается, то погода в ближайшие дни будет ясной.
Смотрели и на другие приметы погоды. Если на Лукьяна (Лукиллиана) случалась гроза, крестьяне ожидали плохого сенокоса. В то же время проливной дождь предвещал славный урожай грибов. Так и говорили: «Был бы дождик на Лукьяна — будут и грибки».
Хозяева, которые собирались рыть колодец, в этот день могли узнать, в каком месте это лучше всего сделать. Для этого нужно было положить на землю сковороду вверх дном и оставить на некоторое время. После этого смотрели: если сковородка намокла — значит, вода близко.
События.
1903 год — зарегистрирована торговая марка «Pepsi-Cola».
1903 год — основана американская автомобильная компания «Ford Motor Company».
1925 год — в СССР основан самый знаменитый пионерский лагерь «Артек».
1943 год — состоялась свадьба Чарли Чаплина и Уны О’Нил.
1944 год — Исландия приняла конституцию.
1959 год — в Москве открылась Выставка достижений народного хозяйства, созданная на основе Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.
1963 год — совершился космический полет первой в мире женщины-космонавта — Валентины Терешковой.
1972 год — в Нью-Йорке открылся Музей джаза.
1974 год — в Сомали объявлено о закрытии вузов на год с тем, чтобы студенты обучили кочевников страны грамоте.
1976 год — в ЮАР началось молодежное восстание в Соуэто.
1983 год — Юрий Андропов стал председателем Президиума Верховного Совета СССР.
1992 год — в России принят закон «О реабилитации казачества».
1994 год — Швеция приняла решение о строительстве моста и туннеля в Данию.
1996 год — президентские выборы в России.
2010 год — Бутан стал первой страной, полностью запретившей табак.
2015 год — Дональд Трамп объявил о выставлении своей кандидатуры на президентских выборах в США 2016 года.
2016 год — открыт шанхайский «Диснейленд» (0+).
В этот день родились.
Салават Юлаев (1752 — 1800 г.), национальный герой башкирского народа, сподвижник Пугачева.
Карл Густав Маннергейм (1867 — 1951 г.), финский военный деятель шведского происхождения, барон, русский военачальник.
Антонина Нежданова (1873 — 1950 г.), русская и советская оперная певица, Народная артистка СССР.
Леонтий Раменский (1884 — 1953 г.), советский эколог, ботаник и географ, доктор биологических наук.
Александр Фридман (1888 — 1925 г.), русский математик и геофизик.
Фёдор Толбухин (1894 — 1949 г.), советский военачальник, Маршал и Герой Советского Союза.
Митхун Чакраборти (1950 г.), индийский актер кино.
Александр Зайцев (1952 г.), советский фигурист, двукратный олимпийский чемпион, тренер.
Сергей Курехин (1954 — 1996 г.), советский и российский музыкант-авангардист, композитор, актер.
Владимир Сунгоркин (1954 — 2022 г.), советский и российский журналист, главный редактор газеты «Комсомольская правда» (18+).
Александра Маринина (1957 г.), российская писательница, детективов.
Мария Ивакова (1986 г.), российская фотомодель, актриса и видеоблогер.
Ольга Кузьмина (1987 г.), российская актриса театра, кино и дубляжа.
Анна Чиповская (1987 г.), российская актриса театра и кино.
Джон Ньюмен (1990 г.), британский певец, музыкант, автор-исполнитель.
Народные приметы.
Южный ветер — к хорошему урожаю, северо-западный — к сырому лету, северный — к ясному дню. Если гроза в этот день — сенокос будет плохим, если весь день идет дождь — к обильному урожаю грибов. На Лукьяна южный ветер — к урожаю яровых, северо-западный — к сырому лету, восточный — к пакостным болезням. Если случится гроза — уборка сена плохая. Если вихрь медленно поднимается кверху и долго перемещается, вращаясь, то погода несколько дней будет ясная. Солнечные лучи во время захода солнца отражаются на другой стороне неба — будет перемена направления ветра. Если между 8−10 часами утра листья камыша «заплакали» — на следующий день жди дождя. Собака мало ест или ест траву и плохо спит — к дождю. Туман утром стелется по воде — к солнечной погоде. Человек хочет спать, лошади фыркают, собаки по земле катаются, а куры да воробьи в пыли купаются — вот-вот дождь прольется. Южный ветер дует — яровые будут быстро подниматься. Ветер в полдень задует — яровое в рост. Пес ест траву и не спит — к дождям. Совы кричат — жди ненастья. Дождь зарядил на весь день — урожай грибов будет отменным. Обильные росы — с конопли и льна урожай хорош будет. Солнце у горизонта вытянутое и красное — не миновать дождливой погоды. Солнце и Земля в этот день максимально замедляют свой ход. Молодое лето заканчивалось, наступало зрелое.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
18+. Информационное агентство AmurMedia, регистрационный номер ИА № ФС 77 — 82924 от 30.03.2022, регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.