16 июня в календаре: день младших братьев, «Apтeкa» и день без оранжевой одежды

Южный ветер — к хорошему урожаю, северо-западный — к сырому лету, северный — к ясному дню. Если гроза в этот день — сенокос будет плохим, если весь день идет дождь — к обильному урожаю грибов. На Лукьяна южный ветер — к урожаю яровых, северо-западный — к сырому лету, восточный — к пакостным болезням. Если случится гроза — уборка сена плохая. Если вихрь медленно поднимается кверху и долго перемещается, вращаясь, то погода несколько дней будет ясная. Солнечные лучи во время захода солнца отражаются на другой стороне неба — будет перемена направления ветра. Если между 8−10 часами утра листья камыша «заплакали» — на следующий день жди дождя. Собака мало ест или ест траву и плохо спит — к дождю. Туман утром стелется по воде — к солнечной погоде. Человек хочет спать, лошади фыркают, собаки по земле катаются, а куры да воробьи в пыли купаются — вот-вот дождь прольется. Южный ветер дует — яровые будут быстро подниматься. Ветер в полдень задует — яровое в рост. Пес ест траву и не спит — к дождям. Совы кричат — жди ненастья. Дождь зарядил на весь день — урожай грибов будет отменным. Обильные росы — с конопли и льна урожай хорош будет. Солнце у горизонта вытянутое и красное — не миновать дождливой погоды. Солнце и Земля в этот день максимально замедляют свой ход. Молодое лето заканчивалось, наступало зрелое.