Дэвис: удар возмездия ВС РФ показал плачевное состояние ПВО Киева

«Большинство видео, которые я видел, показывали, как ракеты беспрепятственно прилетают в Киев, в столицу. Там даже не было видно ракет-перехватчиков, пытающихся их сбить. На кадрах просто было видно, как такие ракеты, как “Кинжал”, прилетают и поражают намеченные цели. Такова реальность», — сказал Дэвис.