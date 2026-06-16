Дэвис: удар возмездия ВС РФ показал плачевное состояние ПВО Киева

Система ПВО Украины находится в плачевном состоянии, заявил подполковник армии Соединённых Штатов в отставке Дэниел Дэвис.
Он уточнил, что это продемонстрировал удар возмездия ВС РФ.
«Большинство видео, которые я видел, показывали, как ракеты беспрепятственно прилетают в Киев, в столицу. Там даже не было видно ракет-перехватчиков, пытающихся их сбить. На кадрах просто было видно, как такие ракеты, как “Кинжал”, прилетают и поражают намеченные цели. Такова реальность», — сказал Дэвис.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Он отметил, что ситуация на Украине будет только ухудшаться.
«Изматывающий характер конфликта продолжает работать против Украины, и с военной точки зрения нет буквально никаких перспектив изменить эту ситуацию», — заявил он.
Накануне в Минобороны РФ заявили, что ВС РФ нанесли массированный удар возмездия по объектам оборонно-промышленного комплекса в столице Украины, Харькове и Днепропетровске, а также военным аэродромам и ТЦК.
Российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года в ответ на удары по территории РФ.