Масштабное отключение воды затронет десятки улиц Владивостока

Уже 16 июня специалисты проведут аварийный ремонт на ряде участков городской сети. С 9:00 до 17:00 водоснабжение будет ограничено в домах № 15 и № 17 на улице Окатовой. В этот же день с 9:00 до 20:00 под отключение попадут дома № 31, 33 и 35 на улице Свердлова. Также в течение дня без воды останется часть центральной части Владивостока. Ограничения коснутся домов на улицах Адмирала Фокина, Светланской, Верхнепортовой и 1-й Морской.
Наиболее масштабные работы запланированы на 17 июня. В этот день специалисты будут проводить ремонт на водопроводных сетях и насосных станциях «Горностай», «64 МКР», «71а МКР», «Центральная» и «71 МКР». Из-за этого с 02:00 до 23:55 под отключение попадут сотни домов в районах Баляева, Луговой, Нейбута, Адмирала Кузнецова, Адмирала Юмашева, Сабанеева, Шепеткова, Толстого, Жигура, Снеговой, Каплунова, Черняховского, Ватутина, Стрелковой, Зеленого бульвара и других улиц.
В зоне отключения также окажутся отдельные дома на проспекте Красного Знамени, Народном проспекте, Светланской, Луговой, Невельского, Карьерной, Тобольской, Шилкинской, Руднева, Сельской, Спиридонова и ряде прилегающих улиц.