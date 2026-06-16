Масштабное отключение воды затронет десятки улиц Владивостока

Уже 16 июня специалисты проведут аварийный ремонт на ряде участков городской сети. С 9:00 до 17:00 водоснабжение будет ограничено в домах № 15 и № 17 на улице Окатовой. В этот же день с 9:00 до 20:00 под отключение попадут дома № 31, 33 и 35 на улице Свердлова. Также в течение дня без воды останется часть центральной части Владивостока. Ограничения коснутся домов на улицах Адмирала Фокина, Светланской, Верхнепортовой и 1-й Морской.