Аферисты стали активнее звонить от имени близких родственников

Так, взрослым людям в возрасте 25−44 лет мошенники чаще звонят от лица пожилых родственников, которые живут за городом или уехали на дачу. «Аферисты применяют голосовые дипфейки на базе ИИ и от лица пожилого родителя сообщают потенциальной жертве якобы о проблемах с загородным домом, для решения которых требуется срочный перевод денег», — добавляется там.