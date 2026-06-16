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Аферисты стали активнее звонить от имени близких родственников

Мошенники стали чаще звонить от лица пожилых родственников и просить деньги.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Мошенники стали активнее звонить от лица близких пожилых родственников и просить деньги на решение срочной проблемы с дачей, рассказали РИА Новости в «МТС Защитнике».

«Аналитики обратили внимание на активизацию случаев мошеннических звонков, в которых злоумышленники представляются близкими родственниками… Схемы чаще всего построены на методах манипуляции с целью спровоцировать желание помочь близким в критической ситуации», — сообщили в сервисе.

Так, взрослым людям в возрасте 25−44 лет мошенники чаще звонят от лица пожилых родственников, которые живут за городом или уехали на дачу. «Аферисты применяют голосовые дипфейки на базе ИИ и от лица пожилого родителя сообщают потенциальной жертве якобы о проблемах с загородным домом, для решения которых требуется срочный перевод денег», — добавляется там.

В то же время, в случае звонка пожилому родственнику мошенники представляются его детьми, неожиданно попавшими в аварию по пути за город. «Потенциальную жертву просят перевести определенную сумму для экстренной помощи, что на самом деле оказывается обманом», — пояснили в сервисе.

Там напомнили — если звонящий от лица родственника настойчиво просит деньги и требует немедленной помощи, то, вероятно, это мошенник. «В любых ситуациях сохраняйте спокойствие, немедленно прервите разговор и перезвоните родственнику самостоятельно по его номеру, который вы знаете», — напомнили эксперты.