Британский путешественник попал в Книгу Гиннесса: он обогнул планету по воздуху, воде и земле

Джеймс Кетчелл путешествует в одиночку. В 2013 году он обогнул Землю на велосипеде. Спустя шесть лет мужчина отправился в кругосветку на винтокрылом летательном аппарате. Британец стартовал с аэродрома в Гэмпшире. Через 175 дней он возвратился в исходную точку.