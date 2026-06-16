Гела Месхи рассказал, что влюбился в Екатерину Климову с первого взгляда

Актер Гела Месхи рассказал о знакомстве и отношениях с коллегой Екатериной Климовой, с которой прожил в браке четыре года. Они познакомились на пробах и быстро перешли от рабочих отношений к личным: в 2015 году пара поженилась, а в 2019 развелась. В браке у них родилась дочь Белла.
— Влюбленность произошла на пробах. Когда первый раз она пришла, я в какой-то зажим пошел, какой-то текст там нес, — рассказал артист в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ.
Климова в тот момент уже была известной актрисой, а Месхи — начинающим коллегой, это только усиливало его неуверенность. Но не помешало ему почувствовать симпатию и попытаться сблизиться, отметил артист.
По его словам, со временем рабочие встречи переросли в дружеское общение: съемочная группа часто проводила время вместе вне площадки, в том числе за ужинами в ресторанах. Именно в такой неформальной атмосфере между Месхи и Климовой постепенно сложились романтические отношения.
После развода актер не женился снова, но признается, что не избегает общения с коллегами после съемок. После совместной работы он может пригласить партнершу по сцене в ресторан — если она свободна и не состоит в отношениях.
Недавно Екатерина Климова разместила на своей странице в соцсети фотографию своей матери Светланы и 18-летнего сына Корнея.