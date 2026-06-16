Гела Месхи рассказал, что влюбился в Екатерину Климову с первого взгляда

Актер Гела Месхи рассказал о знакомстве и отношениях с коллегой Екатериной Климовой, с которой прожил в браке четыре года. Они познакомились на пробах и быстро перешли от рабочих отношений к личным: в 2015 году пара поженилась, а в 2019 развелась. В браке у них родилась дочь Белла.