Бензин «Евро-3» на АЗС России в 2026-м: что должны знать автомобилисты

Правительство России разрешило некоторым нефтеперерабатывающим заводам выпускать бензин по стандартам «Евро-3». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник. Эксперты предупредили, что повышенное содержание серы может негативно повлиять на современные автомобили с системами контроля выбросов.
Ситуация особенно важна для владельцев новых автомобилей с чувствительными системами очистки выхлопа. При этом для многих старых моделей использование топлива «Евро-3» не станет критической проблемой. Чтобы оценить возможные последствия, необходимо разобраться в особенностях стандарта и причинах его временного возвращения на рынок.
Что такое «Евро-3» и чем он отличается от «Евро-5».
«Евро-3» — это экологический стандарт, который определяет требования к составу топлива и объёму вредных веществ, попадающих в атмосферу после его сгорания.
Стандарт появился значительно раньше «Евро-5» и предъявляет менее жёсткие требования к содержанию серы и других компонентов, влияющих на экологичность и работу двигателя.
Бензин «Евро-3» соответствует нормативам третьего экологического класса. Главным отличием служит более высокое содержание серы по сравнению с современными стандартами.
Для бензина «Евро-3» характерны следующие параметры:
содержание серы — до 150 мг/кг;
менее жёсткие требования к содержанию ароматических углеводородов;
более высокий уровень вредных выбросов при сгорании;
меньшая нагрузка на производство и очистные установки НПЗ.
Для сравнения, бензин стандарта «Евро-5» допускает содержание серы не более 10 мг/кг.
Именно этот показатель считается одним из ключевых факторов, влияющих на долговечность современных систем очистки выхлопных газов.
Почему в России снова разрешили «Евро-3».
Возвращение стандарта «Евро-3» вызвало активное обсуждение среди экспертов автомобильного рынка. После многих лет постепенного ужесточения экологических требований решение выглядит необычным. Однако причины связаны прежде всего с обеспечением стабильности топливного рынка. Важно понимать, что такие меры позиционируются как временные.
Решение принято из-за необходимости поддержания бесперебойных поставок топлива в регионы страны. Основные факторы принятия такого решения:
сезонный рост спроса на бензин;
ремонт отдельных нефтеперерабатывающих заводов;
необходимость сохранения достаточных запасов топлива;
снижение нагрузки на производственные мощности НПЗ;
обеспечение стабильной работы логистических цепочек.
В этих условиях выпуск топлива более низкого экологического класса рассматривается как инструмент балансировки рынка.
Производство топлива «Евро-5» требует применения сложных технологий глубокой очистки нефтепродуктов. Чем выше требования к конечному продукту, тем больше нагрузка на оборудование. Если часть производственных мощностей временно недоступна из-за ремонта или модернизации, выпуск топлива «Евро-3» позволяет поддерживать необходимые объёмы поставок на внутренний рынок.
На данный момент такая мера рассматривается именно как временное решение. Это объясняется тем, что долгосрочный отказ от «Евро-5» маловероятен по нескольким причинам:
автопарк постепенно обновляется;
растёт доля современных автомобилей;
сохраняются требования производителей техники;
действуют экологические обязательства предприятий.
Поэтому возврат «Евро-3» не означает отмену курса на использование более качественного топлива. Скорее речь идёт о механизме реагирования на сложную ситуацию в топливной отрасли.
Какие двигатели «не переварят» «Евро-3».
Несмотря на то что бензин «Евро-3» остаётся полноценным моторным топливом, далеко не все современные автомобили одинаково хорошо адаптированы к его использованию. Чем сложнее конструкция двигателя и системы очистки выхлопа, тем выше вероятность возникновения проблем при длительной эксплуатации на топливе более низкого экологического класса.
Наиболее чувствительными считаются современные турбомоторы. Они отличаются высокой степенью форсировки, повышенной температурой работы, сложной системой управления впрыском, чувствительностью к качеству топлива. Даже незначительное увеличение количества отложений способно ускорить загрязнение отдельных узлов двигателя. При длительной эксплуатации на топливе «Евро-3» могут наблюдаться:
образование нагара на клапанах;
загрязнение форсунок;
ухудшение распыла топлива;
снижение эффективности турбокомпрессора;
потеря динамики автомобиля.
Отдельную категорию риска составляют современные дизельные автомобили. Для них критично не только качество бензина, но и дизельное топливо. Основной проблемой здесь служит работа сажевого фильтра.
При использовании топлива с повышенным содержанием серы возможны ускоренное засорение фильтра, снижение эффективности регенерации, увеличение противодавления в выпускной системе, рост расхода топлива и появление ошибок на приборной панели.
Также большинство автомобилей, выпущенных после 2015 года, проектировалось под стандарты «Евро-5» или «Евро-6». К таким автомобилям относятся современные модели европейских, японских, корейских и китайских брендов, большинство японских автомобилей последних поколений. Для данных машин использование топлива «Евро-3» на постоянной основе не рекомендуется.
Производитель при разработке двигателя учитывает определённые параметры топлива. Если фактические характеристики отличаются от расчётных, система управления двигателем может начать корректировать рабочие режимы. Это не всегда приводит к поломке, однако способно негативно сказаться на ресурсе отдельных компонентов.
Автомобили, менее чувствительные к «Евро-3».
Менее чувствительными к топливу «Евро-3» считаются:
атмосферные двигатели старых поколений;
автомобили начала 2000-х годов;
машины, рассчитанные на стандарты «Евро-2» и «Евро-3»;
коммерческий транспорт старых серий;
часть отечественных автомобилей предыдущих поколений.
Что делать, если на заправке только «Евро-3».
Ситуация, когда на АЗС отсутствует топливо более высокого экологического класса, вполне возможна в отдельных регионах или в периоды повышенного спроса. Для большинства водителей важно понимать, какие действия помогут снизить потенциальные риски. Главное правило — не паниковать и действовать рационально. Разовая заправка «Евро-3» значительно менее опасна, чем эксплуатация автомобиля с практически пустым баком.
Если на АЗС доступно только топливо «Евро-3», рекомендуется придерживаться следующего алгоритма.
Проверить требования производителя автомобиля. Информация обычно содержится в руководстве по эксплуатации, на внутренней стороне лючка бензобака, в сервисной документации. Заправить только необходимый объём топлива. Если в пределах маршрута доступны другие заправочные станции, нет необходимости полностью заполнять бак. Избегать высоких нагрузок на двигатель. В этот период желательно временно отказаться от агрессивного разгона, длительной езды на высоких оборотах, буксировки тяжёлых прицепов, спортивного режима движения. При первой возможности заправиться топливом рекомендованного класса. Это позволит снизить влияние топлива «Евро-3» на двигатель. Наблюдать за поведением автомобиля. Особое внимание стоит уделить расходу топлива, запуску двигателя, динамике разгона, появлению предупреждающих индикаторов.
Потеряю ли я гарантию.
Все зависит от условий конкретного производителя. Как правило, разовая заправка топливом «Евро-3» не означает автоматической потери гарантии. При этом дилер может запросить результаты диагностики при возникновении неисправности. И тогда причиной отказа может стать доказанная связь поломки с использованием неподходящего топлива. На практике производителю необходимо подтвердить, что неисправность возникла именно из-за нарушения требований по эксплуатации. Поэтому сохранять чеки с АЗС и документы о техническом обслуживании рекомендуется в любом случае.
Можно ли доливать «Евро-3» в бак.
В большинстве случаев да. Если автомобиль уже заправлен бензином «Евро-5», а на ближайшей АЗС доступен только бензин «Евро-3», допускается доливка топлива. Чем меньше доля «Евро-3» в общем объёме топлива, тем ниже потенциальное влияние на систему питания и выпуск.
Когда необходимо ехать на диагностику.
Диагностика рекомендуется в следующих случаях:
загорелся индикатор Check Engine;
двигатель начал работать неравномерно;
появился заметный перерасход топлива;
возникли пропуски зажигания;
автомобиль потерял мощность.
Стоит ли использовать присадки.
Большинство современных видов топлива уже содержит необходимый пакет добавок. Без рекомендаций производителя автомобиля самостоятельно применять химические составы не рекомендуется. Неправильно подобранная присадка способна нанести больше вреда, чем кратковременное использование топлива «Евро-3».
Заключение.
Бензин «Евро-3» отличается от «Евро-5» прежде всего повышенным содержанием серы и менее строгими экологическими требованиями. Для старых автомобилей такие различия часто оказываются малозаметными. Для современных машин с турбированными двигателями, сложными системами впрыска и очистки выхлопа риски существенно выше.
Автомобилистам следует внимательно следить за официальными разъяснениями профильных ведомств, производителей автомобилей и операторов АЗС. Именно актуальная информация позволит правильно оценивать риски и принимать решения без лишней тревоги и необоснованных опасений.