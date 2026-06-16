Бензин «Евро-3» на АЗС России в 2026-м: что должны знать автомобилисты

Проверить требования производителя автомобиля. Информация обычно содержится в руководстве по эксплуатации, на внутренней стороне лючка бензобака, в сервисной документации. Заправить только необходимый объём топлива. Если в пределах маршрута доступны другие заправочные станции, нет необходимости полностью заполнять бак. Избегать высоких нагрузок на двигатель. В этот период желательно временно отказаться от агрессивного разгона, длительной езды на высоких оборотах, буксировки тяжёлых прицепов, спортивного режима движения. При первой возможности заправиться топливом рекомендованного класса. Это позволит снизить влияние топлива «Евро-3» на двигатель. Наблюдать за поведением автомобиля. Особое внимание стоит уделить расходу топлива, запуску двигателя, динамике разгона, появлению предупреждающих индикаторов.