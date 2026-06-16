Игрок по прозвищу Бабуля и «лавочник» из РПЛ. Кто остановил чемпионов Европы

Африканская сборная заслужила ничью, так как оборонялась очень достойно, при этом не слишком вжимаясь в свою штрафную. Можно отметить всю линию обороны кабовердцев, но настоящей звездой матча и всего интернет-пространства стал 40-летний вратарь Жозимар Диаш, которого все знают под прозвищем Возинья. Это ласковое обращение, производное от слова «бабуля», закрепилось за ним с детства, когда он рос с бабушкой. Сверстники Диаша подшучивали над ним, говоря, что он постоянно жалуется на всех своей бабушке, так за ним и закрепилось прозвище. Поначалу футболист испытывал неприязнь к нему, но со временем принял его, когда оно стало узнаваемым по всей стране. Тем более игрок очень любил бабушку, которая вместе с дедушкой его и воспитала, однако они не дожили несколько лет до дебюта внука на чемпионате мира, тем не менее игрок про них не забыл, упомянув в послематчевом интервью.