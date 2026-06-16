Игрок по прозвищу Бабуля и «лавочник» из РПЛ. Кто остановил чемпионов Европы

ВАШИНГТОН, 16 июня. /ТАСС/. Чемпионат мира по футболу идет всего несколько дней, а уже удивил несколькими сенсационными результатами. Самой большой неожиданностью стала первая нулевая ничья турнира, которая состоялась в матче между сборными Испании и Кабо-Верде. О героях в составе дебютанта ЧМ и причинах неудачи действующего чемпиона Европы — в материале ТАСС.
Одной из причин критики нового формата чемпионата мира является усреднение общего уровня команд за счет попадания в финальную часть слабых сборных. К ним относили и коллектив из Кабо-Верде, который дебютировал на мундиале. Однако футболисты с маленького островного государства посрамили критиков, стартовав с ничьей против грозной сборной Испании.
Сами же испанцы хоть и продолжили впечатляющую беспроигрышную серию, которая насчитывает уже 32 официальных матча, точно недовольны результатом, тем более что на чемпионатах мира команда не так часто добивается успеха. Сборная Испании имеет в своем активе лишь одну победу в последних семи играх на чемпионатах мира, разгромив сборную Коста-Рики со счетом 7:0 в 2022 году. Казалось, команда должна была настроиться на максимум, но ход игры с кабовердцами показал, что она недостаточно серьезно отнеслась к сопернику, что регулярно с ней происходит в начале мировых первенств.
Грустный футбол без Ямаля.
В то время как сборная Испании является одной из ведущих футбольных держав, ее выступления в первых матчах группового этапа на чемпионатах мира оставляют желать лучшего. За последние четыре мировых первенства испанцы начинали турнир с победы лишь однажды (та самая разгромная победа над костариканцами). На ЧМ-2014 они потерпели фиаско в игре со сборной Нидерландов (1:5), на мундиале 2018 года сыграли вничью с португальцами (3:3), и даже на победном ЧМ-2010 стартовали с поражения от команды Швейцарии (0:1).
Недонастрой на кабовердцев можно было увидеть и через стартовый состав действующих чемпионов Европы. Еще за день до встречи главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте озвучил решение не ставить Ламина Ямаля в основу, несмотря на заверения в его хорошей физической готовности. Хотя само решение можно было бы оправдать, ведь последнее появление вингера испанской «Барселоны» на поле датируется 22 апреля, когда он получил травму бедра, исполняя пенальти в игре национального чемпионата против «Сельты». Возможно, выход сразу с первых минут дался бы тяжело игроку, но наставник сам заявил, что Ямаль был готов, просто решил оставить его в запасе.
Без лидера атаки сборная Испании продемонстрировала крайне беззубую игру в первом тайме. Испанцы откровенно плохо вошли в матч, не сумев создать ни одного по-настоящему опасного момента в течение первых 30 минут. Мяч перемещался медленно, а остроты в атаке практически не наблюдалось. Нападающий Микель Оярсабаль стал первым игроком, ни разу не коснувшимся мяча в стартовые 30 минут матча на ЧМ с 1966 года, когда начала вестись подобная статистика.
Незадолго до перерыва стало получше, но подвела реализация. Главный шанс открыть счет имел Ферран Торрес, который не смог попасть в практически пустые ворота. А во втором тайме сборная Испании вновь вернулась к стерильному владению мячом, и лишь выход на замену юного Ямаля придал игре испанцев необходимую скорость и движение, но было уже слишком поздно.
Герои Кабо-Верде.
Африканская сборная заслужила ничью, так как оборонялась очень достойно, при этом не слишком вжимаясь в свою штрафную. Можно отметить всю линию обороны кабовердцев, но настоящей звездой матча и всего интернет-пространства стал 40-летний вратарь Жозимар Диаш, которого все знают под прозвищем Возинья. Это ласковое обращение, производное от слова «бабуля», закрепилось за ним с детства, когда он рос с бабушкой. Сверстники Диаша подшучивали над ним, говоря, что он постоянно жалуется на всех своей бабушке, так за ним и закрепилось прозвище. Поначалу футболист испытывал неприязнь к нему, но со временем принял его, когда оно стало узнаваемым по всей стране. Тем более игрок очень любил бабушку, которая вместе с дедушкой его и воспитала, однако они не дожили несколько лет до дебюта внука на чемпионате мира, тем не менее игрок про них не забыл, упомянув в послематчевом интервью.
Профессиональную карьеру Возинья начал в Кабо-Верде, затем переехал в Анголу в 2012 году, а в 2015-м продолжил путь в Европе. Там он играл за команды-середняки из Португалии, Молдавии и Словакии, а наиболее значимые достижения в клубной карьере Возиньи связаны с кипрским клубом АЕЛ, с которым он участвовал в квалификационных раундах Лиги Европы и Лиги конференций, а также завоевал Кубок Кипра (2019). Последние два года Возинья вновь выступает в Португалии, защищая ворота клуба Второй лиги «Шавиш», но по-прежнему является первым номером в национальной команде.
Первый официальный матч за сборную Кабо-Верде Возинья сыграл еще в 2012 году, выйдя на поле против команды Камеруна в рамках квалификации Кубка африканских наций. Дебют оказался триумфальным: вратарь не пропустил ни одного мяча (2:0), что впоследствии помогло кабовердинцам впервые пробиться в финальную часть турнира. Там сборная дошла до четвертьфинала, и с той поры Возинья стал неотъемлемой частью национальной команды, являясь основным вратарем. Примечательно, что даже в 40 лет, когда многие уже сидят в телестудиях, он продолжает демонстрировать лидерские качества в сборной. Именно его вклад в успешный отбор команды на ЧМ-2026, где он сыграл во всех 10 матчах и семь раз оставил свои ворота в неприкосновенности, является ключевым.
Сборная Кабо-Верде против испанцев отлично проявила себя как команда. Представитель Российской премьер-лиги (РПЛ) — полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини — провел матч от звонка до звонка и был хорош в разрушении атак соперника. У игрока непросто складывается карьера в России: он перешел в «Краснодар» из «Шавеша» Возиньи в 2022 году, и на этот трансфер смотрели с большим скептицизмом. Однако Ленини сыграл важную роль в завоевании исторического чемпионства в позапрошлом сезоне, доказав, что является хорошим игроком для российского чемпионата. Последний год выдался непростым: Ленини из-за усиления конкуренции в центре поля вернулся на скамейку запасных, но своим выступлением на мундиале может переломить ситуацию в свою пользу.
Это касается и всех футболистов кабовердцев, у которых теперь появился реальный шанс выйти в плей-офф, что будет фантастическим результатом. Нужно постараться также надежно сыграть против уругвайцев и обязательно побеждать сборную Саудовской Аравии, что кажется выполнимыми задачами. Испанцам тоже необходимо брать три очка хотя бы в одном из двух следующих поединков, иначе будут проблемы.
Денис Бояров.