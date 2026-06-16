В ГД предложили увеличить выплаты по программе «Земский доктор»

Кроме того, предлагается провести индексацию единовременной выплаты для работников в удаленных и труднодоступных населенных пунктах, увеличив минимальный размер единовременной выплаты для врачей до 2 млн рублей, для фельдшеров и акушерок — до 1,25 млн рублей. Для медработников, работающих в районах Крайнего Севера, Арктической зоне, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, предлагается увеличить минимальный размер единовременной выплаты для врачей до 2,5 млн рублей, для фельдшеров и акушерок — до 1,5 млн рублей.