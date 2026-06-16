В ГД предложили увеличить выплаты по программе «Земский доктор»

Парламентарии отметили, что размер выплат по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» находится в диапазоне от 1 до 2 млн рублей для врачей и от 0,5 до 1 млн рублей для фельдшеров и акушерок в зависимости от расположения места работы.
«Считаем целесообразным провести индексацию указанных выплат в 2026 году, увеличив минимальный размер единовременной выплаты для врачей до 1,5 млн рублей и до 1 млн рублей для фельдшеров и акушерок, осуществляющих трудовую деятельность в сельских населенных пунктах, либо рабочих поселках, либо поселках городского типа, либо городах с населением до 50 тыс. человек», — указано в письме.
Кроме того, предлагается провести индексацию единовременной выплаты для работников в удаленных и труднодоступных населенных пунктах, увеличив минимальный размер единовременной выплаты для врачей до 2 млн рублей, для фельдшеров и акушерок — до 1,25 млн рублей. Для медработников, работающих в районах Крайнего Севера, Арктической зоне, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, предлагается увеличить минимальный размер единовременной выплаты для врачей до 2,5 млн рублей, для фельдшеров и акушерок — до 1,5 млн рублей.
«Сегодня в России не хватает медицинских работников в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения. И, конечно, наиболее остро эта проблема стоит на селе, в малых городах и поселках, а также в отдаленных районах с тяжелыми климатическими условиями. Поэтому задача привлечения медиков в государственную и муниципальную медицину крайне актуальна», — пояснил депутат Юрий Афонин.