Press TV: три танкера Ирана и два судна прошли через международные воды

Три нефтяных танкера Ирана и два судна прошли через международные воды после договорённости о снятии блокады Соединённых Штатов, сообщает Press TV.
Телеканал ссылается на информацию, полученную от источников.
«По меньшей мере три нефтяных танкера Ирана и два грузовых судна с товарами успешно прорвали военно-морскую блокаду США… Суда… беспрепятственно прошли через международные воды», — говорится в сообщении.
Эскалация вокруг Ирана привела к блокировке Ормузского пролива, который является основным маршрутом поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
Напомним, накануне президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что сделка с Ираном была подписана, а Ормузский пролив уже частично открыт для судоходства.
По словам директора Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семёна Багдасарова, Израиль предпримет все возможные усилия для срыва перемирия между Тегераном и США попытается затянуть экономическую блокаду Ирана.