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Press TV: три танкера Ирана и два судна прошли через международные воды

Три нефтяных танкера Ирана и два судна прошли через международные воды после договорённости о снятии блокады Соединённых Штатов, сообщает Press TV.

Источник: Аргументы и факты

Три нефтяных танкера Ирана и два судна прошли через международные воды после договорённости о снятии блокады Соединённых Штатов, сообщает Press TV.

Телеканал ссылается на информацию, полученную от источников.

«По меньшей мере три нефтяных танкера Ирана и два грузовых судна с товарами успешно прорвали военно-морскую блокаду США… Суда… беспрепятственно прошли через международные воды», — говорится в сообщении.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносили авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

Эскалация вокруг Ирана привела к блокировке Ормузского пролива, который является основным маршрутом поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.

Напомним, накануне президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что сделка с Ираном была подписана, а Ормузский пролив уже частично открыт для судоходства.

По словам директора Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семёна Багдасарова, Израиль предпримет все возможные усилия для срыва перемирия между Тегераном и США попытается затянуть экономическую блокаду Ирана.

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