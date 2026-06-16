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Вэнс: Меморандум США и Ирана носит общий характер

Детали договорённости Вашингтона и Тегерана будут согласованы на технических переговорах.

Источник: Комсомольская правда

Вице-президент США Джей Ди Вэнс охарактеризовал меморандум о взаимопонимании США и Ирана как небольшой документ общего характера. Об этом он сказал в интервью телекомпании CNN.

«Меморандум о взаимопонимании — это примерно полторы страницы, это очень общий документ», — сказал Вэнс, подчеркнув, что детали договорённости ещё предстоит обсудить во время технических переговоров.

Подписание соглашения между Ираном и США пройдет 19 июня в Женеве, все подробности здесь на KP.RU.

Напомним, Вашингтон и Тегеран вскоре приступят к детальным переговорам по дальнейшим мирным шагам. Они, предположительно, продлятся 60 дней. Переговоры начнутся после подписания меморандума о мире.

Тем временем в Иране опубликовали 14 статей меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном.

Ранее обозреватель Умеренков высказал мнение, что сделкой с Ираном Трамп дал урок Европе и Зеленскому, как идти к миру на Украине.

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