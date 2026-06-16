В России изменились правила предоставления льгот детям погибших военных

Согласно внесенным изменениям, теперь на те же меры поддержки смогут рассчитывать и совершеннолетние дети, которые уже окончили школу, но еще не успели продолжить свое образование. Согласно документу, период выплаты компенсаций и пособий для них продлевается «до 1 сентября года, в котором завершено указанное обучение».