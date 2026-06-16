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Захарова прокомментировала победу РФ в международном арбитраже в Гааге

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в понедельник, 15 июня, прокомментировала победу Российской Федерации в международном арбитражном суде в Гааге по правам прибрежного государства в Азовском, Черном морях и Керченском проливе.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в понедельник, 15 июня, прокомментировала победу Российской Федерации в международном арбитражном суде в Гааге по правам прибрежного государства в Азовском, Черном морях и Керченском проливе.

МИД России ранее сообщил, что Постоянной палатой третейского суда в Гааге оглашено окончательное решение по длившемуся десять лет арбитражному разбирательству между Москвой и Киевом о правах прибрежного государства в Керченском проливе, Азовском море и водах Черного моря вокруг Крыма, которое РФ выиграла. Попытки Украины оспорить суверенитет России над Крымом и прилегающими водами потерпели неудачу.

— Нам обещали «Гаагу» — мы ее получили, — написала дипломат в Telegram-канале.

В 2025 году арбитражный суд Москвы взыскал с украинского посольства в столице около 40 миллионов рублей долга по договорам на обеспечение здания теплом и горячей водой. Инициатором исков стала подконтрольная газпрому ПАО «Московская объединенная энергетическая компания», которая впервые обратилась в инстанцию в июле 2023 года.

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